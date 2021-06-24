В пензенском центре СВМП число реанимационных коек увеличено в полтора раза Медицина

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Число реанимационных коек в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, куда поступают пациенты с COVID-19 и пневмонией в тяжелом состоянии, увеличено в полтора раза с четверга, 24 июня. Об этом сообщила заместитель главврача центра СВМП Джамиля Курмаева.

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«С сегодняшнего дня у нас уже для оказания реанимационной помощи не 40 коек, как было, а 60», — сказала она журналистам в ходе брифинга, состоявшегося в учреждении.

Джамиля Курмаева добавила, что в настоящее время в реанимации находятся 38 пациентов, из них 29 — на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Среди этих пациентов нет ни одного привитого. [...] Отмечу, что каждый третий моложе 50 лет», — подчеркнула заместитель главврача.

По ее словам, всего в центре имеется 517 коек, при этом пациенты с коронавирусом и пневмонией занимают 380.

«Мы дежурим сейчас только по тяжелым пациентам. Где-то поступает ежедневно порядка 30–40 человек, из них 2–3 — в реанимацию», — уточнила она.