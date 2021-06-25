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Главврач пензенского центра СВМП ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от COVID-19

13:48 | 25.06.2021 | Медицина

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Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин ответит на вопросы жителей о вакцинации от новой коронавирусной инфекции в ходе прямого эфира, который будет организован в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» во вторник, 29 июня.

Главврач пензенского центра СВМП ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, присоединиться к онлайн-мероприятию смогут все желающие.

Вопросы можно будет задать как непосредственно во время эфира, так и заранее — по электронной почте, адрес которой указан на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

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