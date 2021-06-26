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Среднему медперсоналу при переезде в пензенские села начали выплачивать подъемные

10:30 | 26.06.2021 | Медицина

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Пенза, 26 июня 2021. PenzaNews. Средний медперсонал начал получать в Пензенской области подъемные в размере 500 тыс. рублей при переезде в села. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Среднему медперсоналу при переезде в пензенские села начали выплачивать подъемные. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области первой из медсестер, кто получил выплату, стала медицинская сестра ФАПа в селе Большая Сергеевка Тамалинского района», — уточняется в пресс-релизе.

В нем напоминается, что ранее правительство России расширило список получателей компенсационных выплат для переезжающих работать в сельскую местность или малые города медработников в рамках программы «Земский фельдшер» и включило в него медсестер и акушерок фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшеров выездных бригад скорой медицинской помощи.

«До конца года в ФАПы Пензенской области, а также выездные бригады скорой медицинской помощи в рамках федеральной программы «Земский фельдшер» ожидается трудоустройство 22 средних медицинских работников — фельдшеров и медицинских сестер. Все они получат по 500 тыс. рублей компенсационных выплат, предусмотренных в федеральном и региональном бюджетах», — сказано в тексте.

Комментируя нововведение, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин выразил надежду на то, что данная мера поддержки даст эффект, поскольку потребность в кадрах очень высокая.

«Дефицит среднего медперсонала на ФАПах составляет около 100 человек. Особенно это касается отдаленных территорий, поэтому введение повышенных выплат для медсестер ФАПов, фельдшеров выездных бригад скорой помощи очень важно», — отметил он.

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