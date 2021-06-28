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В Пензенскую область поступило 24 тыс. доз вакцины «Спутник V»

14:30 | 28.06.2021 | Медицина

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Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. 24 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Пензенскую область в минувшую субботу, 26 июня; препарат распределен по прививочным пунктам региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В Пензенскую область поступило 24 тыс. доз вакцины «Спутник V». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего с начала прививочной кампании в область поступило 219 тыс. 419 комплектов вакцины против коронавируса. Первым компонентом привиты 178 тыс. 671 человек, завершили вакцинацию полностью 139 тыс. 268 жителей региона», — сказано в пресс-релизе.

По словам временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, отмечается высокая активность населения.

«Спрос вырос. На некоторых площадках может быть временное отсутствие вакцины, которое очень быстро восполняется — в течении 1–3 суток», — сказал он.

В свою очередь главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин обратил внимание на то, что «вакцинация — уникальный шанс сохранить свое собственное здоровье и здоровье своих родных».

«В наличии два вида вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», — уточнил он.

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