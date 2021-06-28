Коэффициент распространения коронавируса в Пензенской области вырос до 1,28 Медицина

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Коэффициент распространения коронавируса вырос в Пензенской области до 1,28. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в облправительстве в понедельник, 28 июня.

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«Коэффициент распространения инфекции имеет тенденцию к росту и составляет в настоящее время 1,28, тогда как на предыдущей неделе он составлял 1,07–1,15», — сказал Михаил Перекусихин.

По его словам, прогноз динамики заболевания на ближайший период является неблагоприятным.

Он обратил внимание на ряд негативных тенденций, которые наблюдаются в Пензенской области: растет число заразившихся среди работоспособного населения молодого и среднего возраста — на долю таких пациентов приходится 54,2%; увеличивается частота инфицирования у неорганизованных детей младшего возраста, заразившихся от взрослого близкого семейного окружения; при доминирующем характере заражения в домашних очагах за последние три недели выросла частота инфицирования в различных организациях.

«Отмечается тенденция к увеличению количества очагов со вторичными случаями заболевания — как домашних, так и производственных», — добавил руководитель управления Роспотребнадзора.

Он отметил, что на этом фоне регистрируется рост заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями.

По мнению Михаила Перекусихина, на ухудшение ситуации повлияло в том числе появление новых штаммов.

Он проинформировал о том, что специалисты управления Роспотребнадзора выборочно исследовали 100 образцов крови пациентов, из которых 14 оказались с атипичными возбудителями: в 12 обнаружен индийский штамм, в двух — британский.

«Также способствует ухудшению ситуации низкий уровень привитости населения. Закончили вакцинацию на сегодняшний момент 10,56% населения региона», — уточнил руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

В 2020 году данный критерий наряду с другими использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер.