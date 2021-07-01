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В Пензенской области выросли темпы вакцинации от коронавируса

12:52 | 01.07.2021 | Медицина

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Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Темпы вакцинации от коронавируса выросли в Пензенской области за неделю в два раза. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области выросли темпы вакцинации от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хочу отметить, что только за последнюю неделю темпы вакцинации выросли в два раза. Если за 22 июня первый компонент получили 1 тыс. 931 человек, то за 30 июня активность возросла до 4 тыс. 400 человек в сутки. Это нас очень радует и обнадеживает, потому что вакцинация — единственный возможный барьер на пути распространения коронавирусной инфекции», — сказал он.

Врио министра добавил, что в Пензенской области организовано 74 площадки вакцинации.

«Сегодня поступил еще один транш вакцины «Спутник V» в количестве 4,5 тыс. комплектов», — отметил Александр Никишин.

По состоянию на 1 июля первый компонент вакцины от коронавируса получили 190 тыс. 709 человек, завершили вакцинацию полностью 143 тыс. 950 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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