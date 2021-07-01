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Пункт вакцинации от коронавируса открыт в ТЦ «Горизонт»

15:20 | 01.07.2021 | Медицина

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Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Пункт вакцинации от коронавируса начал работу в торговом центре «Горизонт» на улице Кижеватова в Пензе в четверг, 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Пункт вакцинации от коронавируса открыт в ТЦ «Горизонт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время точки вакцинации продолжают работу в таких крупных торговых центрах, как «Леруа Мерлен» (проспект Строителей, 1Л), «Терновский куст» (улица Терновского, 102) и «Коллаж» (проспект Строителей, 1В). Кроме того, возобновил свою работу пункт вакцинации в торговом центре «СаниМарт» (улица Плеханова, 19). Прививку от коронавирусной инфекции в указанных пунктах можно сделать ежедневно, включая выходные дни, с 10.00 до 18.00», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время в Пензенской области вакцинация проводится препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«Для введения второго компонента через установленное время необходимо будет обратиться в прививочный кабинет поликлиники, указанной в направлении на проведение второго вакцинации», — поясняется в сообщении.

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