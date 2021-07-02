Перенесшие коронавирус пензенцы смогут пройти углубленную диспансеризацию — ТФОМС Медицина

Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, смогут пройти углубленную диспансеризацию в соответствии с изменениями, внесенными в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования в Пензенской области.

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По информации ТФОМС, углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа.

Первый включает в себя семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки и определение концентрации D-димера в крови с целью выявления признаков тромбообразования.

По результатам данных исследований врачи определят риски развития хронических заболеваний и при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап.

Он предусматривает проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

При наличии показаний гражданину будут назначены необходимое лечение и медицинская реабилитация.

Предполагается, что страховые медицинские компании оповестят жителей, подлежащих углубленной диспансеризации, путем рассылки личных приглашений по почте, а также по телефону.