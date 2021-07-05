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На оснащение пензенских больниц для борьбы с коронавирусом направят более 164 млн. рублей

09:16 | 05.07.2021 | Медицина

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Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Более 164 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензенской области на дополнительное оснащение больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

На оснащение пензенских больниц для борьбы с коронавирусом направят более 164 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них 32 млн. [рублей] мы направляем на приобретение компьютерного томографа для КИМа [пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи], потому что, к сожалению, поток заболевших у нас достаточно высокий. Мы в сутки ведем около 200 госпитализаций, поэтому необходимо усиливать диагностическое направление», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 июля.

Олег Мельниченко добавил, что средства в размере 101,2 млн. рублей выделены на приобретение четырех кислородных станций, из которых две будет установлено в центре СВМП, по одной — в больнице №4 и областной больнице имени Н.Н. Бурденко.

«Это нам позволит резко сократить закупку медицинского кислорода извне. Вы знаете, что ситуация сейчас по производству медицинского кислорода не очень хорошая», — отметил глава региона.

По его словам, еще 31 млн. рублей будет направлен на закупку кислородных концентраторов для создания в больницах необходимого резерва на случай дальнейшего осложнения ситуации.

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