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Медработников предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации

14:35 | 05.07.2021 | Медицина

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Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Представители управления МВД России по Пензенской области предупредили медицинских работников об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Медработников предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В условиях роста числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19, активизации прививочной кампании широкое распространение получили факты изготовления и сбыта поддельных прививочных сертификатов, фиктивных медицинских справок, предоставляющих право освобождения от вакцинации, а также указывающих на наличие в организме высокого количества антител», — отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте управления в понедельник, 5 июля.

«УМВД России по Пензенской области предупреждает медицинских работников: выдавшим подобный сертификат и иные фиктивные справки может грозить уголовное преследование в соответствии со ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Также напоминаем, что владельцы таких фиктивных документов ставят под угрозу жизни многих людей. Вакцина — это единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания», — добавляется в тексте.

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