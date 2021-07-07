Приостановлена работа прививочного пункта в зареченском ТЦ «Рябинушка» Медицина

Заречный, 7 июля 2021. PenzaNews. Работа прививочного пункта, расположенного в торговом центре «Рябинушка» города Заречного Пензенской области, приостановлена в связи с ограниченным остатком вакцины от COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

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«Прививочные мероприятия в размещенном здесь пункте иммунизации будут возобновлены после очередной поставки вакцины. Ожидается, что ее новая партия поступит в Заречный уже в четверг, 8 июля. Точнее о дате и времени возобновления вакцинации в ТЦ «Рябинушка» будет сообщено дополнительно», — сказано в тексте.

Вместе с тем, по информации руководства ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России, в городской поликлинике процесс вакцинации прерываться не будет: жители Заречного по-прежнему могут привиться по предварительной записи.