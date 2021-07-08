Минздрав Пензенской области разъяснил порядок проведения вакцинации от COVID-19 Медицина

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области разъяснило порядок проведения вакцинации взрослого населения от новой коронавирусной инфекции в связи с возросшим количеством жителей, желающих получить прививку, и увеличением числа обращений граждан по вопросам иммунизации.

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«Вакцинация против COVID-19 является медицинской манипуляцией и должна проводиться строго с регламентирующими документами. Кроме того, медицинские организации и медицинские работники, осуществляющие проведение вакцинации взрослых против COVID-19, неукоснительно должны соблюдать правила организации работы, которые определены «Стандартной операционной процедурой», разработанной и утвержденной министерством здравоохранения Российской Федерации», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в четверг, 8 июля.

В нем добавляется, что в Пензенской области организована кампания по иммунизации 60% взрослого населения региона.

«Распределение вакцины по регионам осуществляет министерство здравоохранения Российской Федерации с учетом объемов ее производства. В зависимости от фирмы производителя препарат имеет три формы выпуска: 0,5 мл — одна доза; 1 мл — две дозы; 3 мл — пять доз. Для одного пациента применяется одна доза», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что в настоящее время в регионе имеется два вида вакцины от коронавируса — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона».

«До момента поставки вакцины в регион министерство не располагает сведениями о форме выпуска вакцины, то есть количестве доз в одном флаконе. Минздрав получает информацию о том, какая вакцина и в каком количестве запланирована к поставке в регион в ближайшее время. Вся поступающая вакцина распределяется пропорционально в пункты вакцинации медицинских организаций Пензенской области. Всего функционирует 74 пункта вакцинации, работают шесть мобильных медицинских комплексов и более 30 прививочных бригад», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что транспортировка и хранение препарата осуществляются с соблюдением определенной температуры.

«Превалирующая часть вакцины, поступающей в Пензенскую область, — это «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения Российской Федерации. Препарат состоит из двух компонентов: компонент I и компонент II. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем — через три недели — компонентом II в дозе 0,5 мл. В соответствии с инструкцией и в рамках порядка проведения вакцинации пациент после введения вакцины должен находиться территории прививочного пункта под обязательным наблюдением медицинских работников в течение 30 минут», — сказано в разъяснении.

В сообщении уточняется, что в последних поставках преобладает пятидозная фасовка «Спутника-V», поэтому медработники обязаны использовать один размороженный флакон на пятерых пациентов в течение не более двух часов.

«Использование пятидозного флакона возможно только при одновременном наличии пяти пациентов, допущенных к вакцинации после проведенного медицинского осмотра. [...] Конечно, записавшись по предварительной записи на определенное время и придя в пункт вакцинации, каждый рассчитывает, что получит прививку строго в определенное время. Однако на едином портале государственных услуг отсутствует техническая возможность записи одновременно пяти человек на 30-минутный диапазон времени. В связи с колоссальной нагрузкой, которую испытывают медицинские работники первичного звена, проводя вакцинацию, обслуживая пациентов на приеме, организуя выезды на дом, стартом углубленной диспансеризации, министерство здравоохранения Пензенской области просит жителей региона с понимаем отнестись к возможному удлинению сроков пребывания в прививочном пункте, которые объяснимы объективными причинами», — говорится в тексте.