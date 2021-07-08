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В Заречном с 9 июля приостановят вакцинацию первым компонентом

19:05 | 08.07.2021 | Медицина

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Заречный, 8 июля 2021. PenzaNews. Вакцинация граждан первым компонентом вакцины от коронавируса будет приостановлена в Заречном Пензенской области с предстоящей пятницы, 9 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном с 9 июля приостановят вакцинацию первым компонентом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В связи с задержкой поставки вакцины с 9 июля приостанавливается вакцинация. [...] Ожидается, что новую партию доставят в Заречный в ближайшую субботу, 10 июля. В этом случае вакцинация будет проводиться уже с воскресенья, 11 июля», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что соответствующая информация будет доведена до жителей через городские СМИ.

«Вакцинация вторым компонентом продолжается в соответствии с ранее установленным графиком», — уточняется в сообщении.

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