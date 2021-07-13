В Пензенскую область поступило более 29 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» Медицина

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. 29 тыс. 100 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галины Рожковой, в пункты вакцинации, расположенные на территории Пензы, препарат уже доставлен; по районам его начнут развозить с завтрашнего дня.

Согласно официальным данным, по состоянию на 13 июля первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 240 тыс. 348 человек, что составляет 37% от плана; полный курс прошли 162 тыс. 132 жителя.