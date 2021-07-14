После вакцинации в ТЦ получить второй компонент теперь можно в поликлинике на Володарского Медицина

Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Жители, сделавшие прививку от новой коронавирусной инфекции в одном из торговых центров, теперь смогут получить второй компонент вакцины в поликлинике №2 на улице Володарского в Пензе.

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«Если раньше на получение второго компонента нужно было ехать в ту поликлинику, откуда была сформирована выездная медицинская бригада, работающая в торговом центре, что было не совсем удобно для наших жителей, то теперь, если человек прошел вакцинацию в одном из торговых центров, он получит возможность получить вторую дозу в пункте на Володарского», — сообщил главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

Также там смогут получить первый и второй компоненты вакцины те, кто записался на прививку через единый портал госуслуг.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, в поликлинике №2 удалось организовать шесть кабинетов для осмотра пациентов терапевтами и три процедурных.

Установлен двухсменный график работы — с 8.00 до 20.00.

Ожидается, что принятые меры позволят урегулировать поток людей, желающих пройти вакцинацию.