За полгода более 3 тыс. пензенцев получили высокотехнологичную медпомощь по полису ОМС Медицина

Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. 3 тыс. 37 человек, застрахованных на территории Пензенской области, бесплатно по полису ОМС получили высокотехнологичную медицинскую помощь в I полугодии 2021 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ТФОМС.

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«Общая стоимость лечения составила более 475 млн. рублей», — уточнили в территориальном фонде ОМС.

В пресс-службе добавили, что на территории региона жителям Пензенской области проведено 2 тыс. 776 операций с использованием современных технологий, за его пределами — 261.

В ТФОМС также обратили внимание на то, что 40 иногородних граждан получили высокотехнологичную медпомощь в медицинских организациях региона.

«В Пензенской области возможностями лечения с применением передовых технологий располагают 12 медицинских организаций, в том числе частной формы собственности», — сказали в территориальном фонде ОМС.

В пресс-службе отметили, что в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко с использованием высоких технологий было организовано лечение 1 тыс. 281 пациента, в том числе 24 иногородних; в однодиспансере — 965, включая двоих иногородних; в больнице «РЖД-Медицина» — 30; в «Клинике диагностики и лечения на Измайлова» — 37, в том числе 8 иногородних, в «Инмеде» — семерых; в КДЦ «Меди-эксперт» — троих.