Пензенский хирург Марк Беренштейн вышел на пенсию Медицина

Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Марк Беренштейн, проработавший в системе здравоохранения 62 года, в том числе 40 — хирургом пензенской больницы №6, вышел на пенсию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кто-то в поисках лучшей доли часто меняет место работы. А Марк Моисеевич, оставаясь верным одному лечебному учреждению, изменял его. Под его руководством здесь организовано и открыто отделение экстренной хирургии, которое является клинической базой кафедры хирургии Пензенского института усовершенствования врачей. Марк Моисеевич много сил и времени отдавал подготовке молодых специалистов. Он воспитал не одно поколение успешных хирургов, работающих в Пензе и Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что некоторые из них занимают руководящие посты в медучреждениях.

«Про многие начинания доктора можно сказать «впервые». Под его руководством были освоены и внедрены методы эндоскопической хирургии и впервые в области стали проводить эндоскопические операции при экстренных хирургических заболеваниях. Также впервые в регионе в 1982 году была широко внедрена лапароскопия при диагностике экстренных хирургических заболеваний; освоен метод программированных релапаротомий», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что на базе отделения, которым руководил Марк Беренштейн, был создан городской центр эндоскопической хирургии.

«Опять же, впервые в области в состав дежурной бригады для оказания экстренной хирургической помощи, кроме оперирующих хирургов, были введены врачи-рентгенологи, врачи-эндоскописты, врачи ультразвуковой диагностики», — подчеркивается в тексте.

В нем также напоминается, что в 2021 году Марк Беренштейн стал победителем конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача» в номинации «Лучший наставник».

«Министерство здравоохранения Пензенской области, администрация и коллектив больницы Захарьина, профессиональное сообщество врачей-хирургов и все медицинское сообщество в целом благодарят Марка Моисеевича за неоценимый труд, огромный вклад в развитие хирургической службы области, желают долгих лет жизни и всего самого наилучшего!» — говорится в тексте.