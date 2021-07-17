В пензенскую больницу №6 приобретена высокоточная система эндоскопической визуализации Медицина

Пенза, 17 июля 2021. PenzaNews. Высокоточная система эндоскопической визуализации приобретена для отделения ультразвуковой диагностики пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время медицинский персонал осваивает новое оборудование. Уже в ближайшее время его начнут использовать для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта у пациентов, находящихся на стационарном лечении», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что современное диагностическое оборудование стоимостью почти 13 млн. рублей приобретено в рамках программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2022 годы».