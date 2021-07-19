Курмаева ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от коронавируса Медицина

Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального Минздрава Джамиля Курмаева ответит на вопросы жителей о вакцинации от новой коронавирусной инфекции в ходе прямого эфира, который будет организован в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящую среду, 21 июля.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, Джамиля Курмаева работает в красной зоне с начала пандемии, поэтому имеет значительный практический опыт.

Она расскажет, в частности, об особенностях применения российских вакцин и о том, когда стоит прививаться переболевшим.