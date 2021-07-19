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Курмаева ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от коронавируса

13:11 | 19.07.2021 | Медицина

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Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального Минздрава Джамиля Курмаева ответит на вопросы жителей о вакцинации от новой коронавирусной инфекции в ходе прямого эфира, который будет организован в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящую среду, 21 июля.

Курмаева ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, Джамиля Курмаева работает в красной зоне с начала пандемии, поэтому имеет значительный практический опыт.

Она расскажет, в частности, об особенностях применения российских вакцин и о том, когда стоит прививаться переболевшим.

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