Пензенцы могут пройти повторную вакцинацию от коронавируса спустя полгода после первичной Медицина

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области могут пройти повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции спустя шесть месяцев после первичной. Об этом сообщила заместитель главврача областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального Минздрава Джамиля Курмаева.

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«В соответствии с обновленной версией временных методических рекомендаций Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, повторная вакцинация против COVID-19 рекомендуется через шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации. Причем уровень антител для принятия решения о повторной прививке неважен», — сказала она, отвечая на вопросы жителей в ходе прямого эфира, организованного в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в минувшую среду, 21 июля.

По ее словам, такая возможность предусмотрена в рамках так называемой «экстренной» вакцинации, которая осуществляется в настоящее время с учетом текущей неблагоприятной эпидситуации.

«Во время пандемии лучше поддерживать высокий уровень антител, чего можно достигнуть за счет вакцинации, в том числе повторной», — цитирует Джамилю Курмаеву пресс-служба Минздрава Пензенской области.