В Пензенскую область поступило 280 доз вакцины от пневмококковой инфекции Медицина

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. 280 доз вакцины от пневмококковой инфекции, приобретенной за счет средств федерального бюджета, поступило в Пензенскую область в рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Партия [...] будет направлена на вакцинацию лиц старше 60 лет, проживающих в закрытых социальных учреждениях, не привитых ранее и входящих в группу риска», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также в ближайшее время ожидается поставка вакцины от пневмококковой инфекции, закупаемой за счет средств областного бюджета.

«Эта вакцина будет направлена на иммунизацию лиц старшей возрастной группы, имеющих в своем анамнезе сахарный диабет, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистую недостаточность и ряд других заболеваний», — поясняется в тексте.