EN
20:42:48 Четверг, 22 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за полгода диспансеризацию прошли около 112 тыс. человек

16:33 | 22.07.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. 111 тыс. 668 жителей Пензенской области, что составляет 46,4% от общего числа застрахованных граждан, подлежащих осмотру в 2021 году, прошли диспансеризацию в I полугодии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования в Пензенской области.

В Пензенской области за полгода диспансеризацию прошли около 112 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Профилактические медицинские осмотры проведены 39 тыс. 428 взрослым, что составляет 35,2% от годового плана», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что свое здоровье в рамках медицинских профосмотров также проверили более 110 тыс. несовершеннолетних.

«Кроме того, диспансеризация проведена 540 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Кузнецка осужден за уклонение от призыва на военную службу Школы начали получать новое оборудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»
В Пензе предлагается направить дополнительные средства на выполнение наказов избирателей В Пензенской области годовой план капремонта многоквартирных домов выполнен на 24,9%
В Пензенскую область поступило 280 доз вакцины от пневмококковой инфекции В Пензе одобрена 21 заявка на заключение соцконтракта
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама