В Пензенской области за полгода диспансеризацию прошли около 112 тыс. человек Медицина

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. 111 тыс. 668 жителей Пензенской области, что составляет 46,4% от общего числа застрахованных граждан, подлежащих осмотру в 2021 году, прошли диспансеризацию в I полугодии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования в Пензенской области.

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«Профилактические медицинские осмотры проведены 39 тыс. 428 взрослым, что составляет 35,2% от годового плана», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что свое здоровье в рамках медицинских профосмотров также проверили более 110 тыс. несовершеннолетних.

«Кроме того, диспансеризация проведена 540 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.