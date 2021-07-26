В больницу №4 поступило несколько пензенцев, вернувшихся с юга с большим поражением легких Медицина

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Несколько пациентов с большим поражением легких, которые узнали о своем заражении коронавирусом во время пребывания на российском юге, но, несмотря на это, не стали следовать рекомендациям врачей и не прервали отдых, после чего их состояние ухудшилось, поступило за последнее время в пензенскую клиническую больницу №4. Об этом журналистам сообщила и.о. заместителя главного врача больницы Нина Назарова.

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«Таких пациентов у нас где-то человек 10 в больнице, которые поступили с большим поражением [легких]. Но самое обидное, что они обращались [за медицинской помощью], например, в Анапе, где было поражение КТ-2, то есть поражение от 25% до 50%, но люди продолжали отдыхать, [...] то есть на фоне болезни они продолжали инфицировать других людей, которые так же приехали отдыхать, и к нам уже поступили с поражением более 75%», — сказала она.

По словам Нины Назаровой, возраст таких пациентов составляет от 30 до 60 лет.

Она уточнила, что среди них есть одна пациентка, которая прошла первый курс вакцинации и отправилась в отпуск, не выждав период, необходимый для выработки антител, а все остальные прививки от COVID-19 не делали.

«После того как произведена полностью прививка, должен пройти хотя бы месяц для того, чтобы смогли выработаться антитела», — отметила Нина Назарова.

Она призвала пензенцев внимательнее относиться к своему здоровью с учетом текущей эпидситуации и соблюдать необходимые меры предосторожности вне зависимости от местонахождения.