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В Пензенскую область поступили очередные партии вакцин «КовиВак» и «Спутник Лайт»

11:10 | 02.08.2021 | Медицина

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Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. 780 комплектов вакцины «КовиВак» и 12 тыс. 200 доз вакцины «Спутник Лайт» доставлены в Пензенскую область в минувшие выходные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступили очередные партии вакцин «КовиВак» и «Спутник Лайт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступившая вакцина в течение нескольких дней будет распределена пропорционально в пункты вакцинации медицинских организаций Пензенской области. В настоящее время функционирует 74 пункта вакцинации, работают шесть мобильных медицинских комплексов и более 30 прививочных бригад», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что всего с начала иммунизации объем поставленной в Пензенскую область вакцины составил 336 тыс. 131 комплект.

«По состоянию на 2 августа 2021 года первый компонент получили 289 тыс. 416 человек, что составляет 45,3% взрослого населения, запланированного к иммунизации от коронавируса. Завершили вакцинацию полностью 228 тыс. 239 тысяч жителей области», — уточняется в сообщении.

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