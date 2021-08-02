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В Пензенской области за год заготовлено около 4,5 тыс. доз антиковидной плазмы

15:58 | 02.08.2021 | Медицина

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Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Свыше 1 тыс. 55 литров антиковидной плазмы, что составляет 4 тыс. 499 доз, заготовлено в пензенском клиническом центре крови с июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области за год заготовлено около 4,5 тыс. доз антиковидной плазмы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Перелито 1 тыс. 18,64 литра, или 4 тыс. 343 дозы», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что переливание антиковидной плазмы в условиях пандемии коронавируса является одним из эффективных методов лечения пациентов с тяжелым течением заболевания.

«В мае 2020 года центр крови одним из первых в стране разработал алгоритм заготовки антиковидной патогенредуцированной плазмы. [...] Заготовка этого компонента осуществляется от доноров, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии через месяц после полного выздоровления», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что основными активными потребителями донорского компонента являются лечебные учреждения Пензенской области, в которых оказывается специализированная медицинская помощь пациентам с COVID-19.

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