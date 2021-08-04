В Пензенскую область доставлена очередная партия вакцины «Спутник V» Медицина

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Очередная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в количестве 21 тыс. комплектов доставлена в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В настоящее время в пунктах вакцинации Пензенской области имеется четыре вида отечественных вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Решение о том, какую именно получить вакцину, определяет лечащий врач в зависимости от анамнеза и на основании осмотра, которой каждый пациент проходит в обязательном порядке», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что по состоянию на 4 августа первым компонентом в регионе привиты 295 тыс. 588 жителей, полный курс вакцинации прошли 235 тыс. 926 человек.