В Пензенскую область доставлено 4,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» Медицина

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. 4,5 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» доставлено в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Поступившая вакцина в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что «Спутник Лайт» — однокомпонентный препарат, применяемый для вакцинации граждан в возрасте с 18 до 60 лет, не привитых ранее, а также для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной.

Из сообщения следует, что по состоянию на 10 августа в Пензенской области первый компонент вакцин от COVID-19 получили 306 тыс. 40 человек, полный курс прошли 255 тыс. 929 жителей.