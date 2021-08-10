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В Пензенскую область доставлено 4,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

16:02 | 10.08.2021 | Медицина

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Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. 4,5 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» доставлено в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область доставлено 4,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступившая вакцина в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что «Спутник Лайт» — однокомпонентный препарат, применяемый для вакцинации граждан в возрасте с 18 до 60 лет, не привитых ранее, а также для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной.

Из сообщения следует, что по состоянию на 10 августа в Пензенской области первый компонент вакцин от COVID-19 получили 306 тыс. 40 человек, полный курс прошли 255 тыс. 929 жителей.

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