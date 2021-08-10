В Пензенскую область доставлено 4,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»
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Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. 4,5 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» доставлено в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
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«Поступившая вакцина в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям», — сказано в пресс-релизе.
В нем отмечается, что «Спутник Лайт» — однокомпонентный препарат, применяемый для вакцинации граждан в возрасте с 18 до 60 лет, не привитых ранее, а также для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной.
Из сообщения следует, что по состоянию на 10 августа в Пензенской области первый компонент вакцин от COVID-19 получили 306 тыс. 40 человек, полный курс прошли 255 тыс. 929 жителей.