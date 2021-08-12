Пензенская область получит 9,6 млн. рублей на лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников Медицина

Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Субвенция в размере 9 млн. 648,7 тыс. рублей будет предоставлена Пензенской области из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

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Распределение около 1,66 млрд. рублей среди субъектов РФ и города Байконура утверждено распоряжением правительства России №2205-р.

Как сообщается на сайте кабинета министров, эта сумма является нераспределенным резервом средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами.

Всего в текущем году на бесплатные лекарства для отдельных категорий граждан в бюджете предусмотрено более 38,7 млрд. рублей.