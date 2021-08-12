Минздрав обнародовал актуальный перечень пунктов вакцинации в Пензенской области Медицина

Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Актуальный перечень пунктов вакцинации от коронавируса в Пензенской области опубликован на сайте регионального Минздрава в четверг, 12 августа.

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Согласно представленным данным, работа выездных бригад в настоящее время организована в четырех торговых центрах — «Коллаж», «СаниМарт», «Весна» и «Атак». Сделать прививку от COVID-19 там можно в будние дни с 15.00 до 18.00, в выходные — с 12.00 до 18.00.

Кроме того, на сайте ведомства размещена информация о стационарных пунктах вакцинации, развернутых как в государственных, так и в частных учреждениях здравоохранения, а также в коммерческих организациях.

Помимо этого, указаны сведения о том, где в районах области можно пройти вакцинацию от коронавируса.