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Глава Роспатента примет участие в форуме «InnoMed»

13:46 | 17.08.2021 | Медицина

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Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев примет участие в VII всероссийском форуме в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed-2021», который пройдет в Пензе на базе технопарка высоких технологий «Рамеев» 26 и 27 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минпрома.

Глава Роспатента примет участие в форуме «InnoMed». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев примет участие в качестве спикера в пленарном заседании [...] «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на пленарном заседании также будет присутствовать ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности Александра Аракелова.

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