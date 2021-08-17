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В Пензенской области за полгода коронавирус выявлен у 95 беременных женщин

17:19 | 17.08.2021 | Медицина

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Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Коронавирус выявлен у 95 беременных женщин в I полугодии 2021 года, при этом у девяти из них наблюдалось тяжелое течение заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области за полгода коронавирус выявлен у 95 беременных женщин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2020 году новую коронавирусную инфекцию COVID-19 перенесли 214 беременных», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи на стационарном лечении находятся 30 беременных женщин, две из которых — в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи борются за их жизнь и опасаются давать какие-либо прогнозы», — добавляется в пресс-релизе.

Из сообщения следует, что беременность делает женский организм более уязвимым.

«Как следствие, беременные значительно хуже переносят как саму беременность, так и коронавирусную инфекцию. Взаимно осложняя друг друга, они на порядок повышают риск материнской смертности и риск мертворождаемости. Кроме того, у женщин с коронавирусом беременность может закончиться преждевременными родами», — отмечается в тексте.

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