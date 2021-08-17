Средняя зарплата врачей в Пензенской области составила в июле около 64 тыс. рублей — ТФОМС Медицина

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Средняя зарплата врачей и работников, имеющих фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, составила в Пензенской области в июле 2021 года 63 тыс. 793 рубля 36 копеек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ТФОМС.

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«По среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу — 32 тыс. 456 рублей 79 копеек», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что увеличение оплаты труда медработников остается одним из приоритетных направлений государственной социальной политики.

«Индикативные показатели уровня среднемесячной заработной платы рассчитываются исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Пензенской области на 2021 год — 28 тыс. 594 рублей 60 копеек», — поясняется в сообщении.

Из него следует, что индикативный показатель по врачам и медработникам с высшим образованием достигнут на 223,1%, по среднему персоналу — на 113,5%.