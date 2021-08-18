В Пензенскую область доставлено 39,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» Медицина

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. 39 тыс. 520 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

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«Уже сегодня препарат начнут распределять по медицинским организациям. Транспортировку по районам области начнут осуществлять с завтрашнего дня», — отмечается в тексте.

В нем также содержатся актуальные данные о ходе вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Пензенской области.

«По состоянию на 18 августа 2021 года первый компонент получили 330 тыс. 506 человек, что составляет 52% взрослого населения, запланированного к иммунизации от коронавируса. Завершили вакцинацию полностью 284 тыс. 676 жителей области», — сказано в сообщении.