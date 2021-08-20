В Пензе впервые удалили опухоль мозга с применением интраоперационного нейромониторинга Медицина

Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Бригада врачей пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в составе нейрохирургов Романа Рыбаса и Руслана Власова, а также анестезиолога Святослава Белова впервые в регионе выполнила операцию по удалению опухоли глубинных отделов головного мозга с применением интраоперационного нейромониторинга — непрерывного наблюдения за состоянием структур нервной системы для своевременного обнаружения опасных отклонений от исходного уровня функционирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задача интраоперационного нейрофизиологического мониторинга — не допустить или снизить риск повреждения нервных структур при различных оперативных вмешательствах, таких как нейрохирургические операции на головном и спинном мозге, позвоночнике и периферических нервах», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что примененная врачами технология помогает определить безопасный объем удаления пораженной ткани, не вызывая при этом нового, дополнительного неврологического дефицита.

«На сегодняшний день интраоперационный контроль целостности нервных проводящих путей все шире внедрятся в ежедневную практику. Технологии интраоперационного нейрофизиологического мониторинга включены в мировые стандарты проведения оперативных вмешательств на нервных структурах», — отмечается в сообщении.