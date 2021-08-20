Более 20 пензенцев отмечены нагрудным знаком «Почетный донор России» Медицина

Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. 21 житель Пензенской области удостоен нагрудного знака «Почетный донор России».

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Торжественное вручение состоялось в пензенском областном клиническом центре крови.

«Это звание присваивается донорам, сдавшим кровь 40 раз или плазму 60 раз. Всего в Пензенской области проживают более 4 тыс. почетных доноров», — отметила главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, почетные доноры имеют право на определенные меры социальной поддержки, включая предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года в соответствии с трудовым законодательством, внеочередное оказание медпомощи в рамках программы госгарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, а также получение ежегодной денежной выплаты, размер которой в 2021 году составляет 15 тыс. 109 рублей 46 копеек.