В Пензенскую область поступило более 71 тыс. доз гриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» Медицина

Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. 71 тыс. 300 доз вакцины для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Имеющийся иммунобиологический препарат «Ультрикс Квадри» показан в возрасте от 6 месяцев до 60 лет, а также лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, болезнями и пороками сердечно-сосудистой системы, больным сахарным диабетом, беременным женщинам, а также учащимся общеобразовательных учреждений и студентам», — отмечается в тексте.

По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Галины Рожковой, в этом году вакцинация против гриппа и против коронавирусной инфекции будет осуществляться параллельно.

«Возможно, в связи с массовой вакцинацией от COVID-19 спрос на вакцинацию от гриппа сместится на более поздние сроки, однако система здравоохранения Пензенской области готова приступить к иммунизации населения уже с 1 сентября, как и все остальные субъекты Российской Федерации», — сказала она.

Галина Рожкова обратила внимание на то, что во время пандемии любая другая инфекция может усугубить течение заболевания у человека, заразившегося коронавирусом.

«Если это микс коронавирусной инфекции и гриппа, то неблагоприятное течение развития новой коронавирусной инфекции может быть усилено в разы», — отметила она, рекомендовав спланировать график прививок таким образом, чтобы к сезонному всплеску гриппа успел выработаться устойчивый иммунитет.