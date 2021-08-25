EN
02:49:25 Четверг, 26 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенскую область поступило более 71 тыс. доз гриппозной вакцины «Ультрикс Квадри»

13:28 | 25.08.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. 71 тыс. 300 доз вакцины для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступило более 71 тыс. доз гриппозной вакцины «Ультрикс Квадри». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Имеющийся иммунобиологический препарат «Ультрикс Квадри» показан в возрасте от 6 месяцев до 60 лет, а также лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, болезнями и пороками сердечно-сосудистой системы, больным сахарным диабетом, беременным женщинам, а также учащимся общеобразовательных учреждений и студентам», — отмечается в тексте.

По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Галины Рожковой, в этом году вакцинация против гриппа и против коронавирусной инфекции будет осуществляться параллельно.

«Возможно, в связи с массовой вакцинацией от COVID-19 спрос на вакцинацию от гриппа сместится на более поздние сроки, однако система здравоохранения Пензенской области готова приступить к иммунизации населения уже с 1 сентября, как и все остальные субъекты Российской Федерации», — сказала она.

Галина Рожкова обратила внимание на то, что во время пандемии любая другая инфекция может усугубить течение заболевания у человека, заразившегося коронавирусом.

«Если это микс коронавирусной инфекции и гриппа, то неблагоприятное течение развития новой коронавирусной инфекции может быть усилено в разы», — отметила она, рекомендовав спланировать график прививок таким образом, чтобы к сезонному всплеску гриппа успел выработаться устойчивый иммунитет.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе начала работу выставка «Мода, престол которой в Париже» В распоряжение пензенских онкогинекологов поступило новое оборудование
Безработный подозревается в краже 220 кг металла в Каменке В «Т Плюс» пообещали обеспечить всех клиентов в Пензе горячей водой к 1 сентября
Банк «Кузнецкий» внедрил PayControl для бизнеса В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама