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В распоряжение пензенских онкогинекологов поступило новое оборудование

17:27 | 25.08.2021 | Медицина

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Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Новое оборудование стоимостью почти 15 млн. рублей, позволяющее выполнять высокотехнологичные хирургические вмешательства на органах малого таза и брюшной полости, поступило в распоряжение врачей пензенского областного онкологического диспансера в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В распоряжение пензенских онкогинекологов поступило новое оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь в линейке оснащения пензенского онкоцентра появилась эндовидеохирургическая стойка, новейший комплекс медицинских аппаратов и инструментов, оптимизированный для проведения эндогинекологических и лапароскопических операций», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что эндоскопическая хирургия за последние два десятилетия прочно вошла в практику оперативной гинекологии.

«Лапароскопический доступ имеет целый ряд существенных преимуществ перед традиционным: он обеспечивает лучшую визуализацию операционного поля за счет достаточного освещения и оптического увеличения, что в свою очередь позволяет лучше дифференцировать границы тканей, проводить прицельную биопсию, более тщательно осуществлять остановку кровотечения, меньше травмировать окружающую ткань», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что за 6 лет реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пензенский онкодиспансер получит медицинское оборудование почти на 2 млрд. рублей.

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