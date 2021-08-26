В Пензе начал работу всероссийский форум «InnoMed» Медицина

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Двухдневный всероссийский форум в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed» начал работу в Пензе на базе технопарка высоких технологий «Рамеев».

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Перед церемонией открытия гости ознакомились с выставкой медизделий, инновационных проектов и достижений.

«Сегодняшний форум, который проходит в достаточно сложном режиме эпидемиологическом, [...] демонстрирует огромный потенциал, который содержится в нашем биомедицинском кластере», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, открывая мероприятие.

Он выразил уверенность в том, что у отечественных предприятий медицинской промышленности, в том числе располагающихся на территории региона, есть хорошие перспективы для развития.

«Мы видим этот форум как одну из ключевых наших площадок, на которых мы можем не только продемонстрировать свои возможности, но и предложить зайти к нам в Пензенскую область с инвестиционными проектами, разместить у нас здесь инновационные технологические производства», — отметил Олег Мельниченко.

В свою очередь замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак назвал «InnoMed» точкой роста для российской медицинской промышленности, развитию которой в условиях пандемии коронавируса уделяется особое внимание.

«Прошлый год дал серьезный вызов в целом стране и медицинской индустрии. Мы на эти вызовы ответили с честью. Мы преодолели трудности. Несмотря на то, что пандемия окончательно еще не побеждена, можно с уверенностью сказать, что она стала стимулом для развития нашей промышленности», — подчеркнул он.

Также к участникам церемонии обратился руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

«В Пензе в очередной раз удалось собрать наилучшие достижения нашей медицины по целому ряду направлений», — сказал он.

Григорий Ивлиев добавил, что многие представленные на форуме разработки запатентованы.

«Если есть патент на изобретение полезной модели, это означает, что люди сделали то, чего никто не сделал в мире. Каждое изобретение, каждая полезная модель, которая прошла через наше ведомство, именно это и означает — мировое превосходство, и его нужно реализовывать как можно быстрее», — отметил он.

В продолжение мероприятия состоялась церемония подписания соглашений.

Так, правительство Пензенской области заключило соглашение с Роспатентом и протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству с Ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования.