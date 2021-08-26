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Минпромторг поддержит проведение форума «InnoMed» в Пензе в 2022 году

19:56 | 26.08.2021 | Медицина

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Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Министерство промышленности и торговли России поддержит проведение форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed» в Пензе в 2022 году, при этом особое внимание планируется уделить развитию международных связей и реализации экспортного потенциала. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Минпромторг поддержит проведение форума «InnoMed» в Пензе в 2022 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас рынок внутренний большой, но все равно для того, чтобы обеспечивать окупаемость тех инвестиций, которые необходимы для современных прорывных разработок, он все-таки маловат. Поэтому чтобы подтверждать качество продукции, чтобы быть на передовой и чтобы действительно больше зарабатывать, на экспорт идти необходимо», — сказал он журналистам в ходе VII всероссийского форума «InnoMed» в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе в четверг, 26 августа.

Василий Шпак добавил, что российская продукция востребована за рубежом.

«Интерес со стороны наших иностранных партнеров огромный», — констатировал заместитель министра.

Он выразил уверенность в том, что в будущем году на форум прибудут участники из иностранных государств.

«Мы с Олегом Владимировичем [Мельниченко, врио губернатора Пензенской области] поговорили, будем активно развивать эту площадку с точки зрения площадки по медицинской технике как инновационную, где бы могли представлять свои наработки совместные, помимо предприятий, которые разрабатывают медицинскую технику, еще те, кто работает в сфере телемедицины, те, кто работает в сфере разных цифровых технологий. Весь мир в эту сторону идет. Думаю, что именно здесь, на форуме, мы должны этот тренд уверенно подхватывать и вставить его в международную повестку. Мы всю необходимую помощь и поддержку региону с точки зрения организации форума в следующем году по этому направлению обязательно окажем», — резюмировал Василий Шпак.

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