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Пункт вакцинации от коронавируса открыт в здании дома молодежи в Пензе

15:23 | 27.08.2021 | Медицина

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Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Новый пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции открыт в здании дома молодежи на улице Кирова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Пункт вакцинации от коронавируса открыт в здании дома молодежи в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Удобство данного пункта заключается не только в его расположении, но и в графике работы, ведь пройти иммунизацию здесь можно с понедельника по пятницу с 17.00 до 20.00», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в торговых центрах «Коллаж», «Весна», «Горизонт» и «СаниМарт» сделать прививку можно ежедневно с 15.00 до 18.00.

«В выходные дни получить прививку от коронавируса можно в торговых центрах «Коллаж» (проспект Строителей, 1В) и «СаниМарт (улица Плеханова, 19) с 12.00 до 18.00», — сказано в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что пункт вакцинации в торговом центре «Атак» на улице Антонова приостановил свою работу.

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