В кузнецкую детскую больницу поступил аппарат ИВЛ стоимостью более 5 млн. рублей Медицина

Кузнецк, 6 сентября 2021. PenzaNews. Современный аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии «Babylog VN500» стоимостью более 5 млн. рублей поступил в отделение анестезиологии и реанимации межрайонной детской больницы в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оборудование, закупленное на смену устаревшему, приобретено за счет средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2024 годы», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что производительный, точный и интеллектуальный аппарат, кроме традиционной вентиляции легких, обеспечивает осцилляторную высокочастотную вентиляцию, а также постоянное положительное давление в дыхательных путях и кислородную терапию.

«Широкие возможности мониторинга снижают нагрузку на врачей и позволяют им анализировать данные малыша на аппарате в режиме реального времени», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении также обращается внимание на низкий уровень шума при работе вентилятора, что важно при выхаживании детей с экстремальной и очень низкой массой тела.