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Работу передвижных пунктов вакцинации планируется организовать в жилых микрорайонах Пензы

15:59 | 06.09.2021 | Медицина

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Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Работу передвижных пунктов вакцинации, где можно будет сделать прививку от коронавируса, планируется организовать в жилых микрорайонах Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Работу передвижных пунктов вакцинации планируется организовать в жилых микрорайонах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Об адресах и графике работы мобильных комплексов администрация городской поликлиники оповестит население заблаговременно», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в минувшие выходные передвижной пункт вакцинации функционировал на улице Бакунина — рядом с Центральным рынком, в итоге на его базе прививку от COVID-19 сделали 60 человек.

Из сообщения следует, что всего в Пензенской области первый компонент вакцины от коронавируса получили 392 тыс. 922 человека, полный курс прошли 350 тыс. 149 жителей региона.

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