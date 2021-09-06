Работу передвижных пунктов вакцинации планируется организовать в жилых микрорайонах Пензы Медицина

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Работу передвижных пунктов вакцинации, где можно будет сделать прививку от коронавируса, планируется организовать в жилых микрорайонах Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Об адресах и графике работы мобильных комплексов администрация городской поликлиники оповестит население заблаговременно», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в минувшие выходные передвижной пункт вакцинации функционировал на улице Бакунина — рядом с Центральным рынком, в итоге на его базе прививку от COVID-19 сделали 60 человек.

Из сообщения следует, что всего в Пензенской области первый компонент вакцины от коронавируса получили 392 тыс. 922 человека, полный курс прошли 350 тыс. 149 жителей региона.