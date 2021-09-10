В Пензе около 40 молодых врачей трудоустроены в ГБУЗ «Городская поликлиника» Медицина

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. 39 врачей трудоустроены в ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе после окончания ординатуры и специалитета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Так, например, в поликлинику №14 пришли 10 специалистов, среди них — два врача-хирурга, врач-онколог, два врача-эндокринолога, три участковых терапевта. Кардиолог, офтальмолог и три участковых терапевта появились в поликлинике №11. Эндокринолог, ревматолог и два участковых врача терапевта будут вести прием в поликлинике №8», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что до конца текущего года ожидается трудоустройство в поликлиники Пензы еще около 30 специалистов.

«Таким образом, в 2021 году удастся полностью укомплектовать ГБУЗ «Городская поликлиника» по таким специальностям, как «Эндокринология», «Оториноларингология», «Неврология» и «Ревматология», — подчеркивается в тексте.