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Лана Романова ответит на вопросы о беременности и родах в условиях пандемии коронавируса

13:37 | 13.09.2021 | Медицина

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Лана Романова ответит на вопросы жителей о безопасности во время беременности и родов в условиях пандемии коронавируса в ходе прямого эфира, который будет организован в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в четверг, 16 сентября.

Лана Романова ответит на вопросы о беременности и родах в условиях пандемии коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, интернет-пользователи узнают, как протекает беременность при COVID-19, передается ли вирус детям, насколько опасна болезнь для нерожденного ребенка и можно ли защититься с помощью вакцины.

Задать вопрос можно как заранее — по электронной почте, так и непосредственно во время прямого эфира в соцсетях.

Комментируя выбранную тему, Лана Романова отметила, что беременность является особенным временем для каждой женщины.

«Конечно, в этот период будущей маме хочется думать о появлении на свет малыша и не волноваться больше ни о чем. Наша задача как системы здравоохранения — принять необходимые меры по обеспечению безопасных и достойных родов у каждой женщины», — сказала она.

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