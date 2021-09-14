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В Пензенской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 376 тыс. человек

14:21 | 14.09.2021 | Медицина

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Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. 417 тыс. 699 человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Пензенской области, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 376 тыс. 443 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 376 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что у жителей есть возможность сделать прививку как в учреждениях здравоохранения, так и в торговых центрах «Коллаж», «Весна» и «СаниМарт».

«Прививку в условиях торговых центров выполняют специалисты выездной бригады ГБУЗ «Городская поликлиника» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При себе достаточно иметь лишь необходимые документы — паспорт, СНИЛС и медицинский полис», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что пункт вакцинации в доме молодежи пока приостановил свою работу.

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