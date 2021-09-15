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В Пензе врачи начали осваивать новый метод лечения хронического полипозного риносинусита

16:28 | 15.09.2021 | Медицина

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Оториноларингологи пензенской клинической больницы имени Г.А. Захарьина начали осваивать новый метод консервативного лечения хронического полипозного риносинусита. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе врачи начали осваивать новый метод лечения хронического полипозного риносинусита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Методика предполагает подкожное введение препарата, в составе которого главное действующее вещество — дупилумаб, предупреждающее возникновение воспаления в организме», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что первые инъекции пациентам с данной патологией проведены в среду 15 сентября.

«Планируется, что методика будет внедряться в широкую клиническую практику специалистов-оториноларингологов Пензенской области», — отмечается в тексте.

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