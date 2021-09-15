В Пензе врачи начали осваивать новый метод лечения хронического полипозного риносинусита Медицина

Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Оториноларингологи пензенской клинической больницы имени Г.А. Захарьина начали осваивать новый метод консервативного лечения хронического полипозного риносинусита. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Методика предполагает подкожное введение препарата, в составе которого главное действующее вещество — дупилумаб, предупреждающее возникновение воспаления в организме», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что первые инъекции пациентам с данной патологией проведены в среду 15 сентября.

«Планируется, что методика будет внедряться в широкую клиническую практику специалистов-оториноларингологов Пензенской области», — отмечается в тексте.