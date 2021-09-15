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В Пензенской области отмечается высокий уровень заболеваемости ОРВИ

17:12 | 15.09.2021 | Медицина

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Эпидситуация по распространению острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Пензенской области в течение 26-й недели 2021 года — с 6 по 12 сентября — характеризовалась нестабильностью и высоким уровнем заболеваемости населения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в среду, 15 сентября.

В Пензенской области отмечается высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 69,1%. Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет + 19,8%», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что за неделю зарегистрировано 2 тыс. 918 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 219,1 на 100 тыс. населения.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 11,3%», — добавляется в тексте.

Из сообщения следует, что относительно высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Кузнецке, Лопатинском, Сердобском, Башмаковском, Городищенском районах, Пензе, а также в Шемышейском, Сосновоборском и Спасском.

«В Пензе в течение 36-й недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями [была] выше уровня предыдущей недели на 19,4%, составив 324,9 на 100 тыс. населения — 1 тыс. 693 случая, что выше уровня эпидпорога на 78,7%», — говорится в пресс-релизе.

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