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Ольга Холина ответит на вопросы пензенцев об уходе за новорожденными

13:46 | 16.09.2021 | Медицина

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Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных №2 пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Ольга Холина ответит на вопросы интернет-пользователей об уходе за новорожденными в ходе прямого эфира, который состоится в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящую пятницу, 17 сентября.

Ольга Холина ответит на вопросы пензенцев об уходе за новорожденными. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-службы регионального Минздрава, пензенцы узнают, в частности, как часто нужно прикладывать ребенка к груди, нужно ли его купать каждый день, можно ли новорожденному спать в кровати с родителями и что делать, если младенец плохо прибавляет в весе.

Помимо этого, планируется затронуть тему младенческой желтухи.

Пользователи соцсетей могут задать интересующие вопросы как заранее — по электронной почте, так и непосредственно во время прямого эфира.

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