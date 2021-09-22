«Неделя здорового сердца» стартует в Пензе 27 сентября Медицина

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Серия мероприятий под общим названием «Неделя здорового сердца» стартует в Пензе в предстоящий понедельник, 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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По информации ведомства, 27, 28 и 29 сентября на втором этаже торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» можно будет пройти комплексную оценку работы сердечно-сосудистой системы.

30 сентября аналогичная площадка будет работать в здании дворца спорта «Буртасы».

Согласно данным министерства здравоохранения Пензенской области, по итогам 2020 года показатель смертности от болезней системы кровообращения составил в регионе 902,7 на 100 тыс. населения, что на 40,9% выше среднероссийского. Рост к уровню 2019 года — 20,4%. При этом ведущее место в структуре смертности занимает смертность от ишемической болезни сердца.