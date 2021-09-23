EN
20:14:02 Четверг, 23 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Елена Матвеева ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от коронавируса

13:37 | 23.09.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Главный внештатный специалист по терапии и общеврачебному делу Минздрава Пензенской области Елена Матвеева проведет прямой эфир на тему «Мифы о вакцинации от COVID-19» в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в понедельник, 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Елена Матвеева ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Почему необходимо пройти вакцинацию гражданам с хроническими заболеваниями; когда можно завершать вакцинацию от коронавируса, если после первой аппликации человек заболел ОРВИ; может ли быть заразным человек после введения вакцины от коронавирусной инфекции — на эти и другие вопросы жители Пензенской области смогут получить ответы в рамках онлайн-эфира», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что у интернет-пользователей есть возможность задать интересующие вопросы как заранее — по электронной почте, так и в соцсетях непосредственно во время мероприятия.

Новости партнеров
Читайте также
Ключевые проекты развития Пензенской области будут представлены Чернышенко через две недели В Пензенской области обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Вступил в силу приговор жителю Белинского района, который поджег человека В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом
На дорогах Пензенской области пройдет операция «Автоперевозчик» Пензенец оштрафован за комментарий в соцсети
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама