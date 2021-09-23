Елена Матвеева ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от коронавируса Медицина

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Главный внештатный специалист по терапии и общеврачебному делу Минздрава Пензенской области Елена Матвеева проведет прямой эфир на тему «Мифы о вакцинации от COVID-19» в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в понедельник, 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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«Почему необходимо пройти вакцинацию гражданам с хроническими заболеваниями; когда можно завершать вакцинацию от коронавируса, если после первой аппликации человек заболел ОРВИ; может ли быть заразным человек после введения вакцины от коронавирусной инфекции — на эти и другие вопросы жители Пензенской области смогут получить ответы в рамках онлайн-эфира», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что у интернет-пользователей есть возможность задать интересующие вопросы как заранее — по электронной почте, так и в соцсетях непосредственно во время мероприятия.